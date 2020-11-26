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    26 ноября 2020, 17:28

    Хирурги Калининграда прооперировали девочке здоровую руку вместо больной

    Полина Петрова

    Хирурги ГБУЗ КО «Детская областная больница Калининградской области» прооперировали девочке здоровую руку вместо больной, пишет РИА ФАН со ссылкой на группу в одной из соцсетей.
    Хирурги Калининграда прооперировали девочке здоровую руку вместо больной

    Мать рассказала, что из руки ее ребенка нужно было достать несколько спиц после перелома. Ортопед-травматолог вытащил без обезболивания. Девочка испытала сильную боль.

    «Не предупредив меня и ее, выдернул на живую спицу из локтя. Ребенок орет, я в шоке. Говорит вторую делаем под наркозом», — вспомнила женщина.

    На следующий день пациентку забрали на операцию. Мать начала переживать, когда поняла, что хирурги не выходят к ней долгое время.

    «Итог, они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали еще одну руку, наложили швы», — отметила жительница Калининграда.

    В настоящий момент девочка не может пользоваться ни правой, ни левой рукой. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В больнице от комментариев отказались.