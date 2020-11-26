Хирурги Калининграда прооперировали девочке здоровую руку вместо больной

Мать рассказала, что из руки ее ребенка нужно было достать несколько спиц после перелома. Ортопед-травматолог вытащил без обезболивания. Девочка испытала сильную боль.

«Не предупредив меня и ее, выдернул на живую спицу из локтя. Ребенок орет, я в шоке. Говорит вторую делаем под наркозом», — вспомнила женщина.

На следующий день пациентку забрали на операцию. Мать начала переживать, когда поняла, что хирурги не выходят к ней долгое время.

«Итог, они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали еще одну руку, наложили швы», — отметила жительница Калининграда.

В настоящий момент девочка не может пользоваться ни правой, ни левой рукой. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В больнице от комментариев отказались.