Хирурга осудили за смерть пациента после операции во Владивостоке

В мае 2018 года хирург произвел плановую операцию по удалению желчного пузыря. После операции пациент почувствовал себя плохо, но врач не смог диагностировать осложнение. Это привело к смерти пациента.

В отношении медика возбудили уголовное дело. Суд Владивостока признал врача виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным издания, приговор подразумевает штраф в 400 000 рублей и запрет на медицинскую деятельность на два года.