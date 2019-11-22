Хирурга осудили за смерть пациента после операции во Владивостоке
Хирурга, работавшего во Владивостоке, осудили за смерть своего пациента. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
В мае 2018 года хирург произвел плановую операцию по удалению желчного пузыря. После операции пациент почувствовал себя плохо, но врач не смог диагностировать осложнение. Это привело к смерти пациента.
В отношении медика возбудили уголовное дело. Суд Владивостока признал врача виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По данным издания, приговор подразумевает штраф в 400 000 рублей и запрет на медицинскую деятельность на два года.