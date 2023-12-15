15 декабря 2023, 15:56
Хирурга и анестезиолога осудили в Петербурге по делу о смерти пациентки
Суд в Северной столице вынес приговор хирургу и анестезиологу, по вине которых скончалась пациентка клиники. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».
В мае 2020 года фигуранты проводили женщине пластическую операцию. Во время процедуры была превышена допустимая норма лидокаина. Из-за последующих халатных действий хирурга потерпевшая скончалась.
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Врач получил девять лет колонии общего режима. Его коллеге назначили наказание в виде пяти лет условно.
Санкт-Петербург
Суд
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