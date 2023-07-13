Происшествия 13 июля 2023, 17:47 Хирург Мельников: восстановление молодого человека с частично снятым скальпом может занять год

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Полное восстановление 19-летнего студента из Электростали, которому частично срезали скальп из-за яркого цвета волос, может занять год. Таким прогнозом с сайтом KP.RU поделился пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

По его словам, сначала нужно дождаться, пока все раны заживут. И только потом переходить к процессу восстановления тканей. Скорее всего, по словам эксперта, благодаря пластическим операциям можно добиться того, что не останется никаких следов, напоминающих о случившемся.

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«Все дефекты скальпа характеризуются тем, что их довольно легко закрыть и восстановить волосяной покров. Пластические хирурги не так уж редко сталкиваются с травматической алопецией, в том числе у детей (например, после удаления новообразований на голове)», — отметил врач.

Он добавил, что в таких случаях применяется хорошо отработанная методика, и проблем возникнуть не должно.

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