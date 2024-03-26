Происшествия 26 марта 2024, 20:52 Хинштейн разъяснил ситуацию с охраной Crocus City Hall Хинштейн: охранники Сrocus City Hall имели лицензию на оружие до 2028 года РИА «Новости»

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У ООО «ЧОП „КРОКУС ПРОФИ“», обеспечивавшего безопасность Crocus City Hall, была лицензия на оказание всего спектра охранных услуг до 2028 года. Об этом написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В качестве доказательства того, что у охранники концертного зала могли иметь при себе оружие, он привел выдержку из закона «О частной детективной и охранной деятельности в России».

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«Пункт семь это как раз „охрана объектов/имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности“», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что, согласно положению о лицензировании частной охранной деятельности, одним из обязательных требований для охраны объектов является наличие служебного оружия.

Crocus City Hall относился к таким объектам, и, не имея оружия, ЧОП не мог бы его охранять.

Ранее Хинштейн сообщил, что у охранников Crocus City Hall было оружие, которое хранилось в специальном помещении соседнего здания. Когда начался теракт, его не успели достать.