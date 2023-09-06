Происшествия 06 сентября 2023, 02:58 Хинштейн потребовал переквалифицировать дело о нападении на участника СВО в Батайске на более тяжкую статью Хинштейн обратится в Генпрокуратуру после нападения на участника СВО в Батайске Freepik

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направит запросы в Генпрокуратуру в связи с нападением на участника СВО в Батайске Ростовской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«После массовой огласки — уголовное дело возбудили, но почему-то по статье „хулиганство“, хотя в человека — стреляли в упор. Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы: почему „хулиганство“, а не „покушение на убийство“?» — написал он в публикации.

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Хинштейн отметил, что направит запросы председателю Следственного комитета и Генпрокурору о проведении соответствующей проверки, а также вероятной переквалификации обвинения на более тяжкий состав.

Ранее стало известно, что противники СВО напали на вернувшегося из зоны боевых действий военного во время его прогулки с девушкой по Батайску. Мужчину жестоко избили руками и ногами, один из нападавших выстрелил в потерпевшего 12 раз из пневматического оружия.