Химикаты из солнцезащитных кремов нашли в водорослях Средиземного моря

Испанским ученым удалось обнаружить химикаты из косметики в стеблях Posidonia oceanica. Это вид морской травы — эндемик, растущий на дне Средиземного моря. Есть опасность, что накопление ультрафиолетовых фильтров в растениях может стать разрушительным для морской экосистемы.

Как сообщает newizv.ru, конкретно ученые обнаружили компоненты солнцезащитных кремов, в том числе оксибензон, 4-метил авобензон и другие.

Причиной их появления могут быть отходы. Либо использованные тюбики с кремом могли выбросить туристы. Средиземное море в силу своего небольшого размера и закрытости способствует концентрации химических веществ, которые попадают в его воды.

Как именно химикаты могут влиять на водоросли, пока неизвестно. Но если речь идет о замедлении фотосинтеза и продуктивности, может пострадать все Средиземноморье, в экосистемах которого посидонии принадлежит важная экологическая роль.

Ранее в ходе исследований уже удалось установить, что химикаты, использующиеся в виде солнцезащитных фильтров, негативно влияют на репродуктивную систему таких представителей водной фауны, как рыбы, черепахи и дельфины.