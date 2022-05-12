Взрыв произошел на химическом заводе в Словении

Днем 12 мая произошел взрыв на химическом заводе в словенском городе Кочевье. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Больше 20 человек пострадали при инциденте, еще двух работников завода на вертолете доставили в больницу в Любляне.

Корпус завода оказался сильно поврежден, на месте работают экстренные службы, они тушат возгорание.

Администрация Республики Словения по гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий в социальной сети рекомендовала жителям близлежащих домов закрыть окна и двери, не приближаться к месту аварии ближе чем на 500 метров.

Ведомство подчеркнуло, что утечки опасных веществ с территории завода не произошло.