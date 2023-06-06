Происшествия 06 июня 2023, 22:55 Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани Алексеенко: ситуация с подтоплением в Голой Пристани ухудшилась Telegram

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Ухудшение ситуации зафиксировали в Голой Пристани Херсонской области, где начал быстро расти уровень воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — написал он.

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По словам Алексеенко, многих местных жителей пришлось уговаривать на эвакуацию, ведь они до сих пор не верят, что «вода может подняться до крыш домов и даже выше».

Он уточнил, что убеждать людей собрать вещи и документы приходится под звуки постоянных обстрелов. Председатель регионального правительства также добавил, что ВСУ продолжают обстреливать территорию.

«Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Бьют неприцельно — просто накрывают залпами „Градов“ жилые кварталы», — отметил Алексеенко.

После диверсии украинских боевиков на плотине Каховской ГЭС тяжелая ситуация наблюдалась в городе Алешки, который практически весь скрыло водой. Положение дел осложнилось из-за лесных пожаров, возникших после атаки со стороны ВСУ.