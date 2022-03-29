Хаски напала на девочку-подростка, выгуливавшую свою собаку в Барнауле

В Барнауле на девочку-подростка, которая выгуливала свою собаку на поводке, напала бегавшая по улице собака породы хаски.

Как сообщает newizv.ru, сначала хаски напала на собаку 13-летней девочки, а когда та попыталась защитить ее, укусила и хозяйку.

После того, как в интернете выложили пост, где рассказывалось о данном происшествии, возник спор. Одни удивились, почему девочку на прогулке с собакой не сопровождали взрослые. Другие заявили, что собак без намордника необходимо отстреливать как общественно опасных.

По мнению сотрудников приюта для животных «Ласка», напавшая собака, скорее всего, была помесью хаски. А для породистых собак такое агрессивное поведение не характерно. Вероятно, это была собака из частного сектора, которую ее хозяин выпустил погулять.

В то же время, в Алтайском крае хозяев собак за самовыгул животных не штрафуют.