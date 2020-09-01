Хакеры взломали систему свердловского онкодиспансера и заблокировали данные пациентов. Но все удалось восстановить

Хакеры взломали базу данных свердловского онкодиспансера и зашифровали результаты анализов сотни пациентов. За возвращение информации они потребовали деньги, но службе безопасности удалось оперативно восстановить данные.

«21 августа в момент установки и интеграции новой лабораторной информационной системы произошла хакерская атака. Вирус-шифровальщик зашифровал часть данных — порядка 400 исследований. <…> Спустя 10 минут начались работы по восстановлению данных. К настоящему моменту большинство из них расшифровано», — сообщила «360» пресс-секретарь Свердловского областного онкологического диспансера Татьяна Раздайгора.

Она добавила, что сейчас работоспособность лабораторной информационной системы полностью восстановлена. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что все результаты исследований дублируются на бумажных носителях.

«Ни одно исследование и персональные данные пациентов не были утеряны и не попали вовне», — заверила Раздайгора.

По ее словам, такой хакерской атаке могло подвергнуться любое учреждение. Кроме того, обычно вместе с вирусом приходит письмо о выкупе. В этот раз хакеры тоже потребовали денег, но, так как все удалось восстановить, платить не пришлось.

Ранее о взломе системы рассказала врач-нейрофизиолог Светлана Лаврова. Она пояснила, что хакеры взломали базу данных патологоанатомического отделения, из-за чего пациенты остались без результатов биопсии.

«Это катастрофа, потому что от гистологии зависит, какое назначать лечение. Часть восстановили примерно по операционным журналам, но остальное погибло», — написала Лаврова в Facebook.

По ее словам, взломщики потребовали за возвращение информации об анализах 80 тысяч рублей. Руководство медицинского учреждения согласилось предоставить эту сумму, но хакеры перестали выходить на связь. Теперь поговорить с ними не удается. Лаврова назвала киберпреступников «нелюдьми», которые напали на онкологических больных.