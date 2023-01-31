Происшествия 31 января 2023, 19:52 Хакеры взломали информационное табло в Эрмитаже Эрмитаж сообщил о хакерской атаке на информационное табло РИА «Новости»

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Неизвестные нарушили работу информационных табло Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы, сообщила ТАСС пресс-служба музея.

«В Эрмитаже обнаружили незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло случился сбой», — отметили в Эрмитаже, уточнив, что ЧП произошло еще 29 января.

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Проблему оперативно выявили, в настоящее время программисты занимаются восстановлением штатной работы табло. На работу музея хакерская атака не повлияла. После взлома руководство Эрмитажа обратилось в правоохранительные органы.

Музей решил сделать бесплатным вход в Главный музейный комплекс для пенсионеров по четвергам. Такое решение было принято в рамках реализации социальных программ.

Российские хакеры из объединения Killnet ранее взломали сайт Федерального бюро расследований США. Взломщики рассказали, что в перехваченном трафике сотрудников ФБР они обнаружили пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема.