Происшествия 16 ноября 2022, 18:35 Хакеры слили в Сеть данные четырех миллионов петербургских клиентов «Дом.ру» Провайдер «Дом.ру» начал расследование слива данных 4 миллионов клиентов freepik

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Хакеры слили в интернет данные, предположительно, клиентов провайдера «Дом.ру» из Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал «Утечка данных». По информации канала «Data1eaks», таблицы, попавшие в свободный доступ благодаря «проукраинским хакерам», содержат данные примерно о четырех миллионах физических и юридических лиц.

В текстовых файлах — имена, фамилии и отчества людей, адреса, ИНН, банковские реквизиты (у юридических лиц), телефоны и частично даты рождения. Все это актуально на ноябрь 2021 года.

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«Можно предположить, что хакеру удалось завладеть не клиентской базой данных оператора связи, а базой входящих заявок на подключение к сети», — добавил канал «Утечки данных».

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Пресс-служба провайдера рассказала изданию RSpectr, что служба информационной безопасности «Дом.ру» уже начала внутреннее расследование «в связи с распространением информации об утечке». Компания принимает дополнительные меры по защите инфраструктуры и клиентов.