Хакеры обокрали заправки Петербурга на сумму более 2 млн рублей

Полицейские задержали двух мужчин 1979 года рождения и 1989 года рождения. Их подозревают в мошеннических схемах.

По предварительным данным, злоумышленники установили на портативный персональный компьютерный комплекс вредоносное ПО, позволяющее производить DDoS-атаку на серверы «АЗС.GO». Результатом атак являлось нарушение логики работы серверного программного обеспечения, а используемая программа позволяла сразу после заправки любого количества топлива, автоматически производить возврат денежных средств обратно себе на банковскую карту.

Подозреваемые заправляли полный бак ГАЗели, а позже сливали и продавали бензин в местах стоянки большегрузного автотранспорта. Сообщается, что они совершили 427 заправок. Ущерб составил 2 189 493 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.