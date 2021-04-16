Хакера поймали в Курганской области

В Курганской области задержали жителя города Далматово, которого заподозрили в попытке взлома сайтов госучреждений. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным информагентства, подозреваемый попытался взломать порталы институтов РАН в Свердловской и Новосибирской областях, а также сайты ГАУ «Центр информационных технологий» Республики Дагестан и некоторых учреждений Омской области. Мужчина может провести за решеткой до пяти лет.