Хабаровчанин попытался запустить салют прямо из подъезда

Житель Хабаровска решил устроить для своих соседей особо эффектный салют. Он поджег пиротехнику прямо в подъезде, желая эффектно выпустить ее через дверь. Видео опубликовали в соцсетях.

Но та не менее эффектно взорвалась прямо в подъезде. Заряд угодил любителю спецэффектов прямо в лицо. Тот чудом остался жив.

Меньше повезло жителям иркутской девятиэтажки. Обшивка верхних этажей загорелась при использовании пиротехники. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:25 по местному времени (19:25 по московскому). Возгорание произошло в девятиэтажке на улице Костычева. Когда пожарные прибыли на место, горела обшивка в районе шестого, седьмого и восьмого этажей.

А вот в Китае запускать фейерверки отныне разрешается только при проведении крупных торжеств общенационального или городского масштаба, но и для этого нужно специальное распоряжение от правительства. Пиротехнику также разрешат применять в парке развлечений и отдыха Universal Beijing Resort, который открыли в сентябре 2020-го.