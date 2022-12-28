Происшествия 28 декабря 2022, 12:12 Густой туман в Китае спровоцировал смертельное ДТП с участием 200 машин Около 200 машин в Китае из-за тумана попали в ДТП на мосту в Чжэнчжоу, один человек погиб

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Мост через реку Хуанхэ в китайской провинции Хэнань накрыл густой туман, столкнулись около 200 автомобилей. Один человек погиб. Движение восстановили с юга на север, рассказало Центральное телевидение Китая.

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Облако тумана появилось в Чжэнчжоу внезапно около 07:40 (02:40 по московскому времени) утром 28 декабря. В тот момент через реку ехали машины, образовалась одна большая пробка примерно из 200 столкнувшихся между собой автомобилей. Представитель отдела пропаганды городского комитета Чжэнчжоу рассказал журналистам, что на место выехали спасатели, полиция, местная госавтоинспекция, специалисты комитета по транспорту и здравоохранению. Одного пострадавшего не удалось спасти. К 15:00 часам (10:00 по московскому времени) движение по мосту восстановили только в одном направлении — с юга на север.

Фотографии с места аварии показало РИА «Новости». Машины хаотично столкнулись друг с другом, многие оказались зажатыми между других. Для того, чтобы выбраться, людям пришлось залезать на капоты и крыши своих авто.