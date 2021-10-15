Густой смог от тлеющих торфяников окутал Тюменскую область. Видео

Густой смог окутал Тюменскую область. Причина — тлеющие торфяники. Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых из-за смога нельзя разглядеть даже проезжей части, и следующих по дороге машин.

На одном из опубликованных роликов, водитель едет на автомобиле и снимает впереди следующую фуру. Из-за густого смога кроме машины ничего не видно, разглядеть дорогу на несколько метров вперед тоже достаточно сложно. Автор ролика говорит, что из-за плохой видимости следует со скоростью 40 километров в час.

Видео: «ВКонтакте»/«ЧС Тюмень | Отзовик»

Из-за ощущения запаха гари в воздухе, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области организован «лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе по содержанию диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5)», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По результатам исследований, в пробах атмосферного воздуха, которые были отобраны в утренние часы четверга, 14 октября, превышений ПДК вредных веществ не выявлено. Исследование выполнил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

Из-за тлеющих торфяников под Екатеринбургом отменяют занятия в школах и перекрывают дороги. В воздухе повышена концентрация вредных веществ, так что жителям советуют реже бывать на улице. Смог над городом останется как минимум до конца недели. Всему виной брошенный в торфяники мусор.