Эксклюзив 08 июня 2023, 21:48 Густой дым заметили в районе склада в Новой Москве «360»: очевидцы сообщили о густом дыме в Новомосковском административном округе Москвы Телеканал «360»

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Пожар вспыхнул на складе в Новомосковском административном округе столицы, сообщил «360» источник в оперативных службах. На место выехали сотрудники МЧС.

Очевидцы поделились кадрами густого дыма в поселке Крекшино на 1-й Железнодорожной улице.

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Как уточнил источник «360», пожарные подразделения движутся к месту происшествия по бездорожью. После проверки территории СНТ Крекшино сотрудники МЧС не обнаружили возгорания. Сейчас пожарные машины ищут пути подъезда к источнику густого дыма, отметил собеседник «360».

Данных о пострадавших пока не поступало. Информация о происшествии уточняется.