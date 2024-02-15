Эксклюзив 15 февраля 2024, 06:07 Густой черный дым заметили в «Известия Холл» в центре Москвы Источник «360»: из ресторана в здании «Известия Холл» в Москве пошел дым РИА «Новости»

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Пожарных вызвали к концертному залу «Известия Холл» в Центральном административном округе Москвы. Очевидцы сообщили, что из ресторана пошел дым, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 05:23. Заявитель сообщил, что от крыши ресторана в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади пошел густой черный дым. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту предполагаемого возгорания.

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