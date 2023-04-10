Эксклюзив 10 апреля 2023, 09:55 Густой черный дым заметили над спорткомплексом «Олимпийский» в Москве МЧС вызвали на пожар в спорткомплекс «Олимпийский» в Москве

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В Москве к спорткомплексу «Олимпийский» вызвали спасателей. Очевидцы заметили на стройплощадке густой черный дым, сообщил источник «360».

Спорткомплекс находится на реконструкции, и дым заметили со строительной площадки. По словам источника, загорелась опалубка — вспомогательная конструкция из дерева — на площади 30 квадратных метров. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве информацию о пожаре не подтвердили.

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Кадры с места возгорания показали в соцсетях. По информации Telegram-канала Readovka, никто не пострадал.

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