Происшествия 03 августа 2023, 18:45 Гулявшую по парку россиянку чуть не утопили в фонтане за голубые волосы Двое мужчин напали на девушку в Каменске-Уральском и бросили ее в фонтан за голубые волосы Скриншот видео

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Прогулка по парку Каменска-Уральского обернулось для 18-летней девушки нападением двух мужчин, которым не понравился ее голубой цвет волос. За это они бросили пострадавшую в фонтан. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Ролик разошелся по социальным сетям.

На опубликованных кадрах на скамейке у фонтана сидели двое мужчин. Когда мимо них проходила девушка, один из злоумышленников схватил ее и затащил в фонтан, где начал удерживать. Ему на подмогу подошел приятель, который что-то начал выговаривать жертве.

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Когда девушке удалось вырваться, то ее начали чем-то обкидывать, не давая выйти из фонтана. Только спустя несколько минут ей удалось вырваться, но один из обидчиков продолжал что-то кричать вслед.

Мать пострадавшей в беседе с порталом KU66.RU заявила, что напавшим не понравилась внешность девушки и голубые волосы. Один пытался утопить ее в фонтане, а второй угрожал убийством, если еще раз встретит.

«Она живет в этом дворе и боится сейчас выйти на улицу», — заявила мать девушки.

Женщина добавила, что знает одного из нападавших, но эта компания приходит в парк достаточно редко.

«Им, видимо, было скучно, они ко всем проходящим лезли», — добавила мать девушки.

В пресс-службе полиции города журналистам сообщили, что в дежурную часть обратилась местная жительница 2004 года рождения. Она попросила привлечь к ответственности двух неизвестных, которые напали на нее на улице Строителей, нанесли побои и угрожали расправой. Сейчас правоохранители проводят проверку.