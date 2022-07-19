19 июля 2022, 14:23
Гуляющих на улице козлов заметили на юго-западе Москвы
Источник «360»: жительница Москвы пожаловалась на портящих машины козлов
Жители Бутова стали встречать на улицах козлов. Группа из 11 парнокопытных вольготно прогуливалась по московскому району. Одна из местных женщин пожаловалась на животных, сообщил источник «360».
По ее словам, живущий в частном доме мужчина выпускает козлов гулять без присмотра. Они кучкуются на Изюмской улице, около дома № 28.
Как видно по фото, животные чувствуют себя весьма вольготно: они переходят дорогу, топчутся на припаркованных машинах. По словам местной жительницы, также парнокопытные ломают кусты. Она сделала замечание их владельцу, но он не отреагировал.