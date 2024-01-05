Происшествия 05 января 2024, 22:10 Губернатор заявил об угрозе ракетной опасности в Белгороде Гладков: в Белгороде объявлена угроза ракетной опасности РИА «Новости»

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Жителей Белгорода призвали вернуться в свои дома из-за угрозы ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона попросил горожан покинуть открытые участки улиц и автомобили.

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«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», — уточнил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что белгородцам, которые хотят уехать из города, окажут всю необходимую помощь. Также он опубликовал инструкцию о том, куда надо обратиться, чтобы решить этот вопрос. По его словам, несколько семей уже перевезли. Относительно населенных пунктов, то речь идет о Старом Осколе и Губкине.

До этого губернатор опубликовал в своем канале кадры с последствиями ночной атаки ВСУ на Белгород в ночь на 5 января. По его словам, снаряд разорвался около многоквартирного дома по улице Макаренко, повредив много балконов и окон в квартирах. При этом основной удар пришелся на парковку около дома».