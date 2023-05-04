04 мая 2023, 05:04
Губернатор заявил, что в результате пожара на Ильском НПЗ никто не пострадал
Губернатор Кубани Кондратьев: в результате пожара на Ильском НПЗ никто не пострадал
В результате возгорания резервуара Ильского нефтеперерабатывающего завода, предварительно, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — сообщил он.
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Глава региона уточнил, что на месте уже находятся пожарные расчеты и сотрудники МЧС. Всего работают 48 человек и 16 единиц техники. Главу района также отправили к загоревшемуся резервуару.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», — отметил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода загорелся после атаки дрона.
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