Губернатор Забайкалья заявил, что документы разбившегося автобуса были в порядке

Также, по словам губернатора, рейсовый автобус постоянно использовался для пассажирских перевозок.

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Он добавил, что окончательную оценку причин аварии даст следствие на основе всех проведенных экспертиз. СК предстоит выяснить, какова была скорость движения транспорта, в каком состоянии была дорога, а также действительно ли лопнуло колесо.

Осипов помимо этого указал, что сам мост, с которого сорвался автобус, также был в порядке, как и металлическое ограждение с высоким бордюрным ограждением пешеходной части моста, которые были снесены автобусом.

Днем 1 декабря пассажирский автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста из-за лопнувшего колеса. По предварительным данным, в результате происшествия погибло 19 человек.