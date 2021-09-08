Губернатор Воробьев доложил президенту РФ о взрыве в Ногинске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о взрыве газа в доме в Ногинске.

«Сегодня утром я уже докладывал нашему президенту о ситуации. Постоянно информирую руководство о ходе работ и о том, что произошло», — сказал Воробьев.

Я хочу передать слова поддержки от нашего президента. Утром я докладывал о ситуации, он сказал: „Езжай сюда и сделай все, чтобы люди были защищенными. Закрой все вопросы, которые возникают“. И я в вашем полном распоряжении, дорогие жители

Губернатор также рассказал о людях, госпитализированных после происшествиях. В больнице находится мать с двумя дочками и пожилой мужчина — он в реанимации с переломом.

Кроме того, Воробьев пообещал, что власти позаботятся обо всех жителях эвакуированного дома. Им помогут с размещением и предметами первой необходимости.