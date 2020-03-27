Губернатор Свердловской области взял расследование поджога жилого дома под свой контроль

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял расследование инцидента под собственный контроль.

«Возбуждено уголовное дело по статьям „Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом“ и „Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога“», — пояснил старший помощник руководителя СКР по области Александр Шульга.

Городской прокурор Светлана Кузнецова и прокурор Кировского района Александр Гоголевский посетили место пожара.

«Прокурор города приняла участие во внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Кировского района, на котором обсуждались вопросы экстренного расселения жильцов сгоревшего дома. Организовано размещение эвакуированных граждан в здании школы № 165», — заметила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Деревянный дом загорелся ночью. Тела семи погибших спасатели нашли в постелях. Сотрудники МЧС выяснили, что подъезд и кровля горели открытым пламенем, поэтому выдвинули версию о поджоге.