Губернатор Ставрополья попал в аварию

Дорожное происшествие произошло, когда губернатор возвращался в столицу региона. Сам Владимир Владимиров не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Глава Ставрополья призвал всех водителей быть аккуратнее за рулем.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото с места аварии.

Источник фото: vk.com/chp_26

Автомобиль губернатора въехал в столб на углу улиц Ленина и Короленко.

По словам свидетелей, внедорожник Владимирова ехал по главной дороге, когда с второстепенной начал выезжать другой автомобиль. Водитель губернатора, чтобы избежать столкновения направил машину в столб.