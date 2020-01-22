    22 января 2020, 23:15

    Губернатор Ставрополья попал в аварию

    Анатолий Минкин

    Автомобиль губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова попал в аварию. Как написал сам глава региона на своей странице в Instagram, его водитель получил вывих руки.

    Дорожное происшествие произошло, когда губернатор возвращался в столицу региона. Сам Владимир Владимиров не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

    Глава Ставрополья призвал всех водителей быть аккуратнее за рулем.

    Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото с места аварии.

    Губернатор Ставрополья попал в аварию | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/chp_26

    Автомобиль губернатора въехал в столб на углу улиц Ленина и Короленко.

    По словам свидетелей, внедорожник Владимирова ехал по главной дороге, когда с второстепенной начал выезжать другой автомобиль. Водитель губернатора, чтобы избежать столкновения направил машину в столб.