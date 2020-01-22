22 января 2020, 23:15
Губернатор Ставрополья попал в аварию
Автомобиль губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова попал в аварию. Как написал сам глава региона на своей странице в Instagram, его водитель получил вывих руки.
Дорожное происшествие произошло, когда губернатор возвращался в столицу региона. Сам Владимир Владимиров не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Глава Ставрополья призвал всех водителей быть аккуратнее за рулем.
Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото с места аварии.
Автомобиль губернатора въехал в столб на углу улиц Ленина и Короленко.
По словам свидетелей, внедорожник Владимирова ехал по главной дороге, когда с второстепенной начал выезжать другой автомобиль. Водитель губернатора, чтобы избежать столкновения направил машину в столб.