Важное 10 августа 2023, 08:19 Губернатор Севастополя подтвердил попытку атаковать город беспилотниками Губернатор Севастополя: 11 БПЛА удалось обезвредить вблизи города

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Системы ПВО и флот отразили атаку 11 беспилотников, которые летели на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю», — написал он.

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По его словам, два дрона сбили системы ПВО, остальные девять — заглушили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Все службы продолжают следить за ситуацией.

Ранее Минобороны России сообщило, что беспилотники также уничтожили в небе над Московской и Калужской областями. Они летели к российской столице. В результате случившегося никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что все произошло около 04:00. Тогда средства ПВО сбили два ударных беспилотных летательных аппарата. Один из них - в районе ЦКАД.