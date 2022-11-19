Происшествия 19 ноября 2022, 09:37 Судьба шести человек оказалась неизвестна после взрыва в Тымовском Губернатор Сахалина Лимаренко: шестерых жителей пострадавшего подъезда еще не нашли Telegram-канал губернатор региона Валерий Лимаренко

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Все еще неизвестна судьба шестерых человек после взрыва дома в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Всего в подъезде проживали 33 человека, шестерых из них пока не удалось найти», — написал он.

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Взрыв в сахалинской пятиэтажке скорее всего произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации газовых баллонов. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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Местные жители сообщили, что сначала решили, будто произошло землетрясение — такой силы и громкости был взрыв. Жители также отметили, что примерно в том районе, где все случилось, накануне сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

На место отправили вертолет МЧС Ми-8. Губернатор региона сообщил о семи погибших.