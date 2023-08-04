Происшествия 04 августа 2023, 16:06 Губернатор Ростовской области опроверг новость о нападении на пост ДПС Губернатор Голубев опроверг новость о нападении на пост ДПС при выезде из Ростова-на-Дону РИА «Новости»

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Сообщение о нападении на пост ДПС при выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», — указал глава региона.

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В разных Telegram-каналах писали, что кто-то якобы напал на пост ДПС, находящийся при выезде из Ростова-на-Дону со стороны Таганрога. По словам источников Baza, на место направили несколько экипажей полиции. Правоохранители, запросившие подкрепление, будто бы перестали выходить на связь.

Позднее Baza сообщила, что внезапные учения устроили по указанию замглавы ГИБДД Ростовской области, приехавшего на пост. Он хотел оценить скорость реакции других экипажей. Имя начальника авторы канала не назвали.