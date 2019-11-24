Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших людей и компенсировать причиненный материальный ущерб после пожара в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Пожар в многоэтажке на улице Первомайская в Королеве произошел вечером 23 ноября. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля и несколько квартир. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров.

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В 23:40 огонь был локализован, а в 00:02 ликвидировали открытое горение. Пожар начался на чердаке. Причины пока не установлены. По словам очевидцев, на чердаке могли находиться посторонние. По другой версии, пожар произошел из-за неисправной проводки.

Все жители успели покинуть дом, никто не пострадал. В загоревшемся доме с коммунальными квартирами зарегистрированы более 200 человек, 80 из них эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в молодежном центре.

В тушении были задействованы 87 человек и 28 единиц техники.