Губернатор Подмосковья взял под личный контроль ситуацию со взрывом газа в Орехово-Зуеве

Взрыв газа произошел в одной из пятиэтажек в Орехово-Зуеве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

На место случившегося отправили начальника главного управления МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина. Губернатор поручил главе муниципалитета разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

Днем 4 апреля СМИ сообщили о взрыве газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что дом находится на улице Гагарина. В доме обрушился один из подъездов с первого по пятый этаж, пишет РИА «Новости». Точная причина произошедшего и информация о пострадавших сейчас уточняется.