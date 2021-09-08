Губернатор Подмосковья Воробьев выехал в Ногинск на место взрыва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Ногинск, где утром взорвался газ в доме. Он будет контролировать спасательные работы.

«Губернатор Подмосковья выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ», — сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе администрации рассказали, что жертв при взрыве нет. Жильцы дома эвакуированы. На место происшествия приехали кинологи, они обследуют территорию. Также работают спасатели.

«По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются», — добавили в пресс-службе.

Утром 8 сентября в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали пять человек, еще несколько остаются под завалами. Информация о погибших не поступала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всю необходимую помощь людям.