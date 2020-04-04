«Мы будем здесь до конца»: губернатор Подмосковья встретился с жителями обрушившегося в Орехово-Зуеве дома
«Сейчас специально подготовленные люди будут делать перекличку, примерно 70 звонков. Мы в течение примерно 40 минут подвезем чай и горячее питание. В 17 часов предлагаю встретиться и ответить на все бытовые вопросы. Все организационные вопросы берем на себя», — сказал Андрей Воробьев жителям. За это время для людей подвезут горячую еду.
Глава Подмосковья подчеркнул, что останется на месте обрушения до конца основных работ и ответит на вопросы жителей.
«Ни в коем случае — никаких раскладушек. Расселяем по комнатам и гостиницам», — поручил Андрей Воробьев.
Перед приездом губернатор сообщил, что взял ситуацию под личный контроль. Он поручил главе муниципалитета обеспечить пострадавших жителей всем необходимым и предоставить им размещение в местах временного пребывания. Сейчас людей из обрушившегося дома разместили в ближайшей школе.
Также на место случившегося прибыл начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.
Днем 4 апреля на улице Гагарина частично рухнул один из жилых домов. По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Это привело к обрушению подъезда с третьего по пятый этаж. Как рассказали очевидцы, был слышен «мощный глухой взрыв». Из-под завала достали шесть человек. Известно об одном погибшем.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели, из дома эвакуировали 200 человек. Подмосковные следователи и прокуроры уже подключились к проверке на месте взрыва.