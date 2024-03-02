Происшествия 02 марта 2024, 21:49 Губернатор Петербурга связался с военными из-за атаки БПЛА РИА «Новости»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связался с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО в связи с появлением беспилотника над акваторией Финского залива. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — сообщил Беглов.

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Вечером в субботу, 2 марта, силы ПВО сбили над Финским заливом неопознанный объект, предположительно беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений не было.

Также вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Утром в субботу взрыв раздался на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. В жилой многоквартирный дом врезался беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал.