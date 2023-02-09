Происшествия 09 февраля 2023, 12:07 Губернатор назвал основную версию взрыва газа в Новосибирске Губернатор Травников: неверная эксплуатация — основная версия взрыва газа в Новосибирске Пресс-служба МЧС

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Власти рассматривают в качестве основной версии взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска нарушение правил эксплуатации и обслуживания газового оборудования. Такое заявление сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24».

«Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен — следственные органы разберутся», — сказал он.

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Взрыв газа произошел в жилом доме Новосибирска на улице Литейной утром 9 февраля, там обрушились два подъезда. По последним данным, пять человек погибли, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Одной из жертв произошедшего стал двухлетний ребенок. Раненых госпитализировали, остальных жильцов дома отправили в пункты временного размещения, позже их перевезут в гостиницу. На место ЧП вылетел глава МЧС России Александр Куренков.