09 февраля 2023, 12:07
Губернатор назвал основную версию взрыва газа в Новосибирске
Губернатор Травников: неверная эксплуатация — основная версия взрыва газа в Новосибирске
Власти рассматривают в качестве основной версии взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска нарушение правил эксплуатации и обслуживания газового оборудования. Такое заявление сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24».
«Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен — следственные органы разберутся», — сказал он.
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Взрыв газа произошел в жилом доме Новосибирска на улице Литейной утром 9 февраля, там обрушились два подъезда. По последним данным, пять человек погибли, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
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Одной из жертв произошедшего стал двухлетний ребенок. Раненых госпитализировали, остальных жильцов дома отправили в пункты временного размещения, позже их перевезут в гостиницу. На место ЧП вылетел глава МЧС России Александр Куренков.
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
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