Губернатор НАО допустил появление новых обвиняемых по делу об убийстве ребенка в Нарьян-Маре

В своем заявлении он отметил, что многие вещи происходят по причине человеческого равнодушия.

Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели Подробнее

«Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии», — поделился глава региона.

Александр Цыбульский отметил, что все, кто проявил равнодушие, должны понести максимальное наказание. При этом он особо подчеркнул, что в списке обвиняемых могут оказаться более двух человек, которых уже задержали правоохранители.

Губернатор имел в виду подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика Дениса Поздеева, которого сегодня суд арестовал на два месяца. Вторым человеком стал охранник детского сада, который впустил убийцу ребенка в детский сад, приняв его за одного из родителей.

Вооруженный ножом мужчина зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа. Он поднялся на третий этаж, где спали дети, и зарезал шестилетнего мальчика. В СМИ появилась информация, что мужчину пытались не пустить в к детям две воспитательницы. Следователи пообещали проверить эту информацию.

По факту нападения на детский сад следователи завели еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» против работников и охранников учреждения.