Губернатор Курской области заявил о неудачной попытке совершить диверсию на аэродроме

Специалисты пресекли попытку совершить диверсию на аэродроме Курска, который закрыт для приема гражданских судов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет. В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

«Сегодня была пресечена очередная попытка диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских судов. Жертв и разрушений нет. Специалисты сейчас выясняют обстоятельства происшествия», — заявил Старовойт.

Подробностей происшествия он не привел, но попросил местных жителей отказаться от запуска квадрокоптеров и других летательных аппаратов. Губернатор пояснил, что специалисты принудительно сажают их на землю. Отдельно он попросил родителей поговорить с детьми, так как подростки часто запускают дроны, несмотря на запрет.