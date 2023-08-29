Происшествия 29 августа 2023, 23:51 Губернатор Курской области объяснил громкие звуки в городе Старовойт: громкие звуки в Курске связаны с работой Минобороны flickr.com

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Громкие звуки, которые слышали жители Курска, связаны с работой министерства обороны. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоится», — написал он.

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В воскресенье, 27 августа, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Курске, на некоторых этажах выбило стекла. Взрывная волна также частично повредила окна в корпусах инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. В результате взрыва никто не пострадал.

Старовойт пообещал, что региональные власти окажут всю необходимую помощь для восстановления дома.

В ночь на воскресенье жители Курска рассказали о громких взрывах в небе, у некоторых машин на улице сработала сигнализация. По информации Минобороны, хлопки раздались в результате работы ПВО, которая уничтожила украинские беспилотники.