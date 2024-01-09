Важное 09 января 2024, 15:05 Губернатор Клычков подтвердил падение двух беспилотников в Орле Клычков: два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле

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Два беспилотных летательных аппарата рухнули на объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что после падения беспилотников на объекте возникло возгорание, но его оперативно локализовали. На месте происшествия оказывают всю необходимую помощь, отметил Клычков.

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«Работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — заверил губернатор.

Глава Орловской области призвал местных жителей сохранять бдительность и при необходимости обращаться в региональные управления ФСБ, МВД или в службу спасения по единому номеру 112.

Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник, что в Орле упал дрон-камикадзе. По данным канала, БПЛА врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт».