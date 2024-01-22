Происшествия 22 января 2024, 11:10 Губернатор Кирова поблагодарил волонтеров, которые искали выброшенного из поезда кота Губернатор Соколов поблагодарил кировчан за поиски кота Твикса piqsels

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Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился к волонтерам, участвовавшим в поиске высаженного из поезда кота Твикса, и поблагодарил их за отзывчивость. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соколов отметил, что кировчане-волонтеры проявили сострадание и пришли на помощь в трудную минуту.

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«Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность», — рассказал губернатор.

Он добавил, что жители Кирова всегда готовы оказать поддержку другим в трудной ситуации.

Ранее проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила кота Твикса из поезда, несмотря на наличие специального билета. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить сотрудницу РЖД за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что выброшенный из поезда питомец умер из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.