Губернатор Камчатки назвал предварительную версию крушения Ан-26

Вылетевший в Палану из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку, когда пошел на второй круг из-за плохой видимости. Такую предварительную версию озвучил губернатор края Владимир Солодов.

Он отметил, что обломки воздушного судна нашли в пяти километрах к северу от аэропорта Паланы.

«Трагедия произошла при заходе на посадку. Предположительно на второй круг самолет заходил из-за плохой видимости», — привел цитату губернатора «Интерфакс».

Он отметил, что фюзеляж самолета находится на берегу, основная часть — в прибрежной зоне. Сейчас на место выехали специалисты, которые должны подтвердить, что это фрагменты пропавшего воздушного судна.

Губернатор подчеркнул, что завтра в регионе начнет работать оперативная комиссия, созданная по приказу главы правительства Михаила Мишустина. На Камчатку приедет глава Росавиации Александр Нерадько и заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

«Сейчас главное подтвердить картину, после этого уполномоченные власти будут проводить расследование и уже после этого можно сделать вывод о причинах катастрофы», — подытожил глава Камчатского края.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров во время выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского в аэропорт Палана во вторник, 6 июля. На его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

В ходе поисков пропавшего воздушного судна выяснилось, что оно потерпело крушение. МЧС сообщило, что фрагменты нашли в четырех километрах от аэропорта. По данным санитарной авиации, в результате происшествия никто не выжил.