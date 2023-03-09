Происшествия 09 марта 2023, 09:53 Губернатор Югры вылетела на место стрельбы в Нижневартовске Губернатор Югры Комарова вылетела в Нижневартовск на место стрельбы "ВКонтакте"

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Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где мужчина взял ребенка в заложники и стрелял из окна. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале мэрии города.

На борту самолета также находятся главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД по Югре Дамир Сатретдинов.

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Стрелка уже задержали и везут в отдел полиции. Ребенка освободили.

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Житель дома на улице Северной закрылся в квартире вместе с ребенком и потребовал, чтобы ему позвонили руководители СК России и «Сбербанка». На место приехали правоохранители и спасатели, но при попытке вскрыть дверь мужчина выстрелил в воздух с балкона. Жильцов соседних домов эвакуировали. Пункт временного размещения организовали в школе, сейчас там находятся 16 человек, в том числе двое детей. Для них организовали горячее питание и места для отдыха. В здании усилили меры безопасности. Ученики школы, занимающиеся во вторую смену, сегодня отучатся из дома.