Происшествия 19 декабря 2022, 05:01 Губернатор Иркутской области уточнил количество пострадавших на Марковском месторождении Губернатор Иркутской области Кобзев: при пожаре на месторождении пострадали семь человек РИА «Новости»

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В результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области пострадали семь человек. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

«Пострадали семь человек, два человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно», — написал глава региона в мессенджере.

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По словам губернатора, на месте ЧП работали четыре бригады медиков. МЧС заявили, что погибших на пожаре нет. Возгорание ликвидировали, угрозы для населения нет. Кобзев сообщил, что на тушении работали 155 человек и 37 единиц техники. Пожарные прибыли из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского, также в тушении принимали участие сотрудники Иркутской нефтяной компании. Горела технологическая установка комплексной подготовки природного газа.

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