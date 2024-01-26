26 января 2024, 10:13
Гладков озвучил число находящихся в больницах раненых белгородцев
Гладков: в больницах остались более 20 раненых из-за обстрелов белгородцев
Более 20 белгородцев, пострадавших из-за атак ВСУ, находятся на лечении в больницах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что всех раненых детей из белгородских больниц уже выписали, но еще пять ребят остаются в московских госпиталях.
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«В целом в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем», — указал Гладков.
Губернатор назвал реабилитацию пострадавших приоритетным вопросом и пообещал оказывать раненым жителям Белгорода максимальную помощь.
ВСУ ударили по городу 30 декабря. По информации Минобороны, украинские боевики использовали «Ольху» с кассетной частью и РСЗО Vampire чешского производства.
Российские ПВО сбили 17 января над Белгородской областью четыре снаряда. В МО проинформировали, что ракеты ВСУ выпустили из РСЗО Vampire. Украинские военные также атаковали регион 21 января с помощью БПЛА.
Дети
Больницы
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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