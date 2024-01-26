Происшествия 26 января 2024, 10:13 Гладков озвучил число находящихся в больницах раненых белгородцев Гладков: в больницах остались более 20 раненых из-за обстрелов белгородцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 20 белгородцев, пострадавших из-за атак ВСУ, находятся на лечении в больницах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что всех раненых детей из белгородских больниц уже выписали, но еще пять ребят остаются в московских госпиталях.

Реклама

«В целом в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем», — указал Гладков.

Губернатор назвал реабилитацию пострадавших приоритетным вопросом и пообещал оказывать раненым жителям Белгорода максимальную помощь.

ВСУ ударили по городу 30 декабря. По информации Минобороны, украинские боевики использовали «Ольху» с кассетной частью и РСЗО Vampire чешского производства.

Российские ПВО сбили 17 января над Белгородской областью четыре снаряда. В МО проинформировали, что ракеты ВСУ выпустили из РСЗО Vampire. Украинские военные также атаковали регион 21 января с помощью БПЛА.