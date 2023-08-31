Происшествия 31 августа 2023, 23:08 Губернатор Брянской области подтвердил срыв атаки беспилотника ВСУ Брянский губернатор Богомаз: пострадавших после срыва атаки беспилотника ВСУ нет РИА «Новости»

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Над Брянским районом силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. На месте работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал Богомаз.

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После срыва атаки ВСУ никто не пострадал, указал губернатор Брянской области. Разрушений тоже не зафиксировали. Он отметил, что атаку украинского беспилотника пресекли силы ПВО Министерства обороны России.

На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.

Минобороны ранее сообщило об одном уничтоженном беспилотнике над территорией Брянской области. Как отметили в ведомстве, попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа пресекли около 20:00 в четверг, 31 августа.

Уничтожили украинский дрон дежурные средства ПВО.