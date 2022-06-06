06 июня 2022, 20:13
Губернатор Белгородской области заявил о взрывах в СНТ
Губернатор Белгородской области Гладков: в СНТ «Дубравушка» из-за пожара произошли взрывы
На окраине одного из белгородских СНТ раздались взрывы. Их причиной местные власти назвали пожар на объекте. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил ситуацию в своем Telegram-канале.
«Сейчас на окраине СНТ „Дубравушка“ Белгородского района слышны взрывы. Причина — пожар на объекте», — сказал он, добавив, что сработал человеческий фактор.
Источник фото: «ВКонтакте»
На место уже прибыли оперативные службы и глава поселения. На появившихся в Сети кадрах видны клубы дыма и отчетливо слышен грохот взрывов.