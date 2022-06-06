Губернатор Белгородской области заявил о взрывах в СНТ

На окраине одного из белгородских СНТ раздались взрывы. Их причиной местные власти назвали пожар на объекте. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил ситуацию в своем Telegram-канале.

«Сейчас на окраине СНТ „Дубравушка“ Белгородского района слышны взрывы. Причина — пожар на объекте», — сказал он, добавив, что сработал человеческий фактор.

Источник фото: «ВКонтакте»

На место уже прибыли оперативные службы и глава поселения. На появившихся в Сети кадрах видны клубы дыма и отчетливо слышен грохот взрывов.