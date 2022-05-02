Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канал о «двух сильных разрывах». Пострадавших и разрушений нет.

«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

В социальных сетях уже появились кадры, на которых можно увидеть вспышки в небе, отметил Гладков.

В воскресенье, 1 мая, на территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар. В результате происшествия пострадал местный житель, медики оказали ему необходимую помощь. Как отметил губернатор региона, ранение у пострадавшего легкое, его жизни ничего не угрожает.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 10 мая. До этого же дня продлено постановление о запрете запуска фейерверков, петард и салютов. Решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно, уточнял ранее Гладков.